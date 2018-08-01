В Кирове обнаружена несанкционированная свалка битого стекла

Сегодня, 15:36

Прокуратура уже обратила внимание на факт возможного правонарушения и будет проводить проверку по данному инциденту.

В Кирове один из жителей решил исследовать свой город получше и отправился на прогулку. По пути, в весьма безлюдном месте, им была обнаружена свалка битого стекла. Этим наблюдением он поделился с пользователями социальной сети «ВКонтакте». По его мнению, уже то, что свалка несанкционированная, что понятно по ее местонахождению, уже представляет опасность, также пользователь считает, что она организована недавно, потому что стекло относительно чистое.

Однако, если свалку найдут дети, то вообще неизвестно, что может произойти, скорее всего, они начнут исследовать получше эту кучу стекла и непременно получат травмы. Прокуратура, обнаружив сведения, опубликованные в СМИ, сообщила, что проверка по данному факту будет обязательно проведена и, если выявятся нарушения закона, то наказание не заставит себя ждать.

Ранее сообщалось, что в Твери за два дня администрации города удалось очистить город от несанкционированных свалок. По предварительным сведениям, удалось увезти около 18 тонн мусора.