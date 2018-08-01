В Петрозаводске зеленую зону заливают бетоном

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Карельская межрайонная природоохранная прокуратура уже проводит проверку. Известно, что неподалеку располагается Сулажгорский кирпичный завод.

В Петрозаводске местные жители забили тревогу, поскольку неизвестные заливают бетоном зеленую зону. Активисты привлекли внимание журналистов, в результате Карельская межрайонная природоохранная прокуратура назначила соответствующую проверку, по ее итогам примут решение о назначении наказания, если будет зафиксирован состав преступления.

Очевидцы рассказали, что в зеленой зоне на приличной территории располагаются нефтепродукты и бетон, это негативно сказывается на экологической ситуации в районе. Если не остановить незаконный разлив, то масштабы могут быть катастрофическими.