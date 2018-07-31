В Северо-Западном регионе выявлена вспышка африканской чумы свиней

Сегодня, 22:56

Поголовье свиней находится в опасности, болезнь распространяется.

Сообщается, что в Северо-Западном регионе России была зафиксирована вспышка африканской чумы в нескольких областях - Московской, Ивановской, Ленинградской, Новгородской, Новгородской, Саратовской, Тульской областях.

Данная болезнь опасна как для домашних, так и для диких свиней.

В Вологодской области из-за заражения на одной из площадок будет уничтожено около 37 тысяч голов скота для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Для человека данное заболевание не опасно, однако, потребление продуктов зараженных животных отрицательно скажется на общем самочувствии и здоровье.

Имеются множественные рекомендации по тому, как защитить свой скот от африканской чумы. В первую очередь, необходимо предотвратить контакт свиней с любыми другими животными, иметь огороженную территорию и на ней, соответственно, никаких грызунов или же птиц. Также важно не кормить скот пищей животного происхождения, заранее не подверженной технической обработке, иначе в них может быть выявлена инфекция. А также нельзя допускать на предприятие посторонних или подозрительных лиц.