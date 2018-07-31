На водоеме в Челябинске появилось огромное «химическое» пятно

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Некому следить за порядком на муниципальном пляже, а между тем, это водохранилище, которое страдает от человеческого эгоизма.

Как сообщает челябинка Оксана Фадеева, она постоянно видит увеличивавшиеся мусорные горы на природе возле Шершневского водохранилища. Люди ездят сюда в огромном количестве, в выходные машин не сосчитать. Отдыхающие, конечно, привозят огромные пакеты с едой, напитками и, к сожалению, оставляют свой мусор на земле, не унося с собой. Однако наплыв людей все больше, а это значит, что никого не интересует экология.

Но недавно Фадеева увидела на водоеме в Челябинске огромное «химическое» пятно. По ее словам, оно настолько огромное, что занимает примерно 50 квадратных метров. По словам ученых, это не обязательно какие-то выхлопы или химический мусор – это могут быть сине-зеленые водоросли или же цианобактерии. Их цвет – небесный, похожий на тот, что на поверхности воды. Появляются во время летнего периода, однако их почти невозможно отфильтровать – они очень мелкие.

Также советуют воздержаться от купания в питьевом хранилище, потому поблизости есть и другие водоемы для отдыха.

Был поставлен вопрос и челябинским властям, почему же так много мусора на пляже и его никто не убирает. Удалось выяснить, что его арендуют. Мусор не успевают убирать, потому что мало контейнеров и у арендатора «проблемы», из-за которых неясно, когда приведут муниципальный пляж снова в прилежный вид.