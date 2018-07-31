Под Воронежем обнаружен нехарактерный паук-патиссон

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Новый вид насекомого обнаружил сотрудник Воронежского заповедника Виктор Емец.

Длина паука составляет около сантиметра, а брюшко имеет характерные дольчатые выступы, похожие на патиссон. Научное паука – дольчатая аргиопа (Argiopa lobata). Под Воронежем такой вид паука-кругопряда ранее не встречался.

Нехарактерный для Воронежа паук встречается в Липецкой области, в заповеднике «Галичья гора», а основной ареал его обитания – южный районы, пустыни, полупустыни и степи Евразии и Северной Африки.

Питается паук насекомыми, для людей опасности не представляет, яд его эффективен лишь для бабочек и кузнечиков.

Дольчатая аргиопа внесена в Красные книги Тамбовской, Саратовской и Челябинской областей. В Воронежской области, ввиду редкости членистоногого, она также должна быть включена в Красную книгу.

Обнаруженная особь паука – самка. Она может достигать в длину 25 мм. А самец этого вида пауков размером всего до 6 мм.