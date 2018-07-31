Жители Ржевки обеспокоены нефтью в ручье Горелый

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В Санкт-Петербурге около железнодорожной станции произошел разлив нефтепродуктов: отравляющие вещества погубили птиц, источают ужасный зловонный запах.

Недавно на железнодорожной станции Ржевка произошел разлив нефтепродуктов. Работники перекрыли рукав ручья Горелый, однако за неделю никто и не попытался собрать отравляющие вещества - сообщили очевидцы в соцсетях. Жители Ржевки обеспокоены нефтью в ручье, которая уничтожила всю микрофлору воды, погубила птиц. Помимо экокатастрофы, отравляющие вещества не позволяют нормально существовать местным жителям, ведь под КАДом серые воды и трупы птиц источают ужасный зловонный аромат. Более того, выжившие животные не могут покинуть опасное место, вероятно, испачкавшись продуктами нефти. Для животных нефтяной разлив крайне опасен, ведь продукты образуют на их теле опасную пленку, которая склеивает перья, нарушая терморегуляцию.

Сотрудники городского комитета по природопользованию «Форпосту» заявили, что работы по устранению загрязнения активно ведутся. На Челябинской улице около 45 жилого дома установлены боновые ограждения, уже собрано больше 50 кг нефти, всю акваторию обработали активной пеной. Росприроднадзор по факту данного нарушения вынес руководству Красногвардейского района Санкт-Петербурга предупреждение о недопустимости впредь таких нарушений.