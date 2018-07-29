Эксперты: После убийственных ливней на Землю прольются кислотные дожди

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Мы все умрем, причем, одновременно. Так считают некоторые экперты. Сторонники теории заговора давно говорили о смертельной опасности реагентов, распыляемых в атмосфере «мировым правительством». К сожалению, многие ученые уже готовы согласиться с этой конспирологической теорией.

Эксперты считают, что после убийственных ливней июля на Землю прольются кислотные дожди, которые могут превратить планету в аналог безжизненной и зловещей Венеры. На чем основывается мнение представителей академической науки, которые всегда отвергали и высмеивали теорию заговора. Увы, на голых фактах, которые можно объяснить с научной точки зрения. Например, одновременные наводнения в различных регионах, отличающихся климатическими и ландшафтными условиями, не может не навести на мысль о некой спланированной акции. Допустим, климатическое оружие. Уже почти доказано участие разработчиков из ВПК США в испытаниях, приведшим к катастрофическому землетрясению в Японии семь лет назад. Теперь рассматриваются более зловещие сценарии, написанные теми, кто причисляет себя к «золотому миллиарду».

Независимые климатологи, которых пока не удалось заставить замолчать крупными взятками или физической расправой, бьют тревогу и пишут в своих научных публикациях, что нынешнее положение дел на всей территории Земли не может быть обусловлено природными аномалиями. Кто-то целенаправленно взялся за глобальное уничтожение большей части человечества. Когда конспирологи лишь пытались объяснить мировому сообществу, что транснациональные компании выпускают в атмосферу многофункциональные реагенты, над ними благодушно посмеивались. Последние пробы, взятые после масштабных наводнений в Японии и Индии, показывают, что в дождевых осадках присутствие оксидов серы стремительно возрастает. Как тут не вспомнить еще раз про Венеру, где дожди из серной кислоты, буквально съедают планету.