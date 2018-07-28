«Избавиться от страха»: Воронежские грибники научили «чайников» безопасности

Сегодня, 20:08

В Средней полосе России началось настоящее раздолье для фанатов «тихой охоты». Погода благоприятствует и, полки наполняются банками с великолепной закуской.

Однако дилетанты, в основном молодые люди, с опаской относятся к сбору маслят и боровиков. Избавиться от страха помогли опытные люди в социальных сетях. Воронежские грибники научили «чайников» безопасности при сборе богатого урожая. Профи рассказали, что есть несколько видов съедобных грибов, которые имеют зловещих и смертельно опасных двойников. Например, боровики, которые великолепны в сушеном и маринованном виде. Только при их срезании обязательно стоит обратить внимание на цвет ножки. Он должен быть белым, но только не желтого оттенка.

Нельзя собирать грибы вблизи автомобильных трасс, так как отравление выхлопными газами наблюдается у грибов повсеместно. Кроме того, при переработке урожая дома необходимо безжалостно избавляться от червивых грибов, а не вырезать пораженные места. Опытные воронежские грибники разместили для начинающих карту, на которых обозначены богатые урожаем места на территории области.