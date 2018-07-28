На купание в водоемах Костромы наложен запрет уже десять лет

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Отвратительное состояние пляжей и воды возмущает и приводит в негодование костромичей.

Главная причина, по которой наложен запрет, - это «несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам». Получается, что реально купаться нельзя на всех пляжах Костромской области. Вода в реках Кострома и Волга сильно загрязнена, особенно в городской черте. И вода, и песок на берегу рек буквально кишат паразитами.

Роспотребнадзор обвинил в происходящем местных жителей. Оказывается, что многие жители частного сектора умудряются врезаться в сети ливневой канализации. Из ливневок фекалии проникают в водоемы. Даже штрафы, которые накладывают на нарушителей местные власти, не останавливают их, а значит, не позволяют справиться с проблемой.

Такой ситуация остается уже около десяти лет. Лабораторными исследованиями воды в реках Кострома и Волга, и сбрасываемых в них сточных вод, были выявлены превышения по всем гигиеническим нормативам. А именно, по содержанию аммиака и ионов аммония, нитратов, ХГЖ, БПК5, выявлено превышение по содержанию микроорганизмов, пояснили в Роспотребнадзоре.

Такое положение вещей грубо нарушает действующее санитарного законодательство Российской Федерации. Но в жаркие дни и взрослые и дети, не обращая внимания на запреты, купаются в водоемах.

Власти Костромской области намерены выделить на устранение проблемы 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги должны быть направлены на постройку новых очистных сооружений, что позволит возобновить безопасное купание на водоемах Костромы.

Везунчиками оказались только жители Галича. Единственным местом в регионе, где можно купаться, осталось Галичское озеро.