Роспотребнадзор назвал самые безопасные водоемы Ленобласти

Сегодня, 19:09

Представители службы обновили список разрешенных для купания рек и озер.

Роспотребнадзор назвал самые безопасные и запрещенные водоемы Ленобласти. Стоит отметить, что из предыдущего списка безопасных водоемов исчезла река Луга, а также Плюсса. Из перечня исключили и некоторые озера: в Омчино под Лугой и Толони теперь купаться нельзя. Но, на радость купальщикам, Роспотребнадзор сообщил, что в озере Шингарка и в реке Вуокса Приозерского района Ленобласти купаться разрешено.

Запрет на купание все еще актуален для таких рек: Волхов, Свирь, Сязь, Оредеж, Кобринка, Тосна, Рощинка, Луга, а также Нева (под Кировом и городом Отрадное). Купальщикам на радость разрешены следующие водоемы: озера Павловское, Донцо, Коркинское, Курголовсое, Лемболовское, Медное, Светлое, Отрадное. Список доступных для купания мест пополнили реки Тихвинка и Вуокса.

Роспотребнадзор просит соблюдать меры предосторожности во время купания. Не стоит заглатывать воду из водоемов, поскольку есть риск получить кишечную инфекцию или другие опасные заболевания.