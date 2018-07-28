«Зверье в человеческом образе»: В Мурманске собаку бросили, привязав к помойке

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Жители заполярного города широко обсуждают прошедшую в социальных сетях информацию об оставленном возле мусорного контейнера неухоженном и истощенном псе.

В Мурманске собаку бросили, привязав к помойке. Неравнодушные пользователи уже окрестили бывшего хозяина животного «зверье в человеческом образе». Пса обнаружила местная жительница, пришедшая выбросить мусор. По ее словам, собака, пристегнутая брезентовым поводком фабричного производства, была в стрессе и проявляла агрессию.

Судя по всему, животное некоторое время дрессировали, так как оно обнаруживает навыки сторожевой службы. Однако на данный момент животное находится в явно болезненном состоянии, оно крайне истощено. Жители микрорайона попытались разыскать хозяина, но безрезультатно. Есть версия, что собака была специально привезена издалека. Пользователи социальных сетей просят волонтеров дать псу достойный приют. Ранее сообщалось, что в Мурманске на помойку выбросили двух живых красноухих черепах.