Астраханские учёные защитят овощи от нитратов

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Новый препарат имеет название «Аквапоника» и уже успешно себя зарекомендовал после полевых испытаний.

Как стало известно, благодаря «Аквапонике» астраханские учёные защитят фрукты и овощи от нитратов, которые так вредны для человеческого здоровья. Это не только метод борьбы с нитратами, но и перспективное бизнес-направление, поскольку аквапонические методы смогут принести хорошую прибыль тем, кто внедрит данный препарат.

Ученые из Астрахани дополнили вклад в разработку своих европейских коллег в мультитрофические технологии. Экопроект начинает интересовать местных бизнесменов, которые владеют фермами и общепитом. Во всех этих сферах становится возможным внедрение данной технологии.

Татьяна Гридина, сотрудник кафедры АГТУ «Аквакультура и рыболовство» получила препарат, обладающий удивительным свойством еще 8 лет назад. Главным преимуществом данного средства является воздействие за счет снижения нитратов в растениях.

Новое экосредство зарекомендует себя, по прогнозам ученых, как защита зелени и овощей. Камызякский и Харабалинский районы уже испытывали данное средство на своих полях.

Как сообщает Татьяна Гридина, она вместе со своей командой разработчиков в скором времени получит патент на этот метод и проведет государственную регистрацию средства.