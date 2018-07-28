Сегодня, 15:22

Жители города Череповец, проживающие по улице Городецкой, срочно обратились в ЕДДС с просьбой о спасении от нашествия рукокрылых в собственном жилье.

Звонок в спасательную службу поступил около 10:30 утра. Как сообщают спасатели, череповчане едва не заразились бешенством от жуткой летучей мыши, поскольку рукокрылые, как известно, переносят страшное заболевание.

Помимо того, что эти животные переносчики инфекций и заболеваний, они имеют ужасный внешний вид и издают зловещее шипение во время того, как видят потенциальную угрозу для себя.

Как рассказывают жильцы, больше всего летучую мышь испугались дети, а вслед за ними и взрослые. Череповчане говорят, что им повезло, поскольку животное на них не набросилось, как это часто бывает. Встреча с рукокрылым может стоить человеку не только здоровья, но и жизни. Поэтому важно избегать контакта с этими особями.

Для семьи, к счастью, все закончилось благополучно. Спасатели нейтрализировали угрозу – вывезли ее в лес. Теперь напуганным горожанам не грозит ничего.