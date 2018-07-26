Чиновники считают дымку над Красноярском‍ безопасной для жизни

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Власти отметили, что меры по устранению последствий лесных пожаров проводится не будут.

Представители краевого министерства природы и метеорологи рассказали сегодня, 26 июля, что происходит с экологией Красноярска и откуда взялась дымка. Чиновники утверждают, что клубы дыма над городом образовались в результате лесных пожаров, которые бушуют в регионе.

Также власти подчеркнули, что дымка над Красноярском‍ является безопасной для жизни и не несет существенного вреда экологии. Чиновники считают, что появление дымки над регионом не является следствием выбросов вредных веществ в атмосферу, поэтому меры по ее устранению предприниматься не будут.