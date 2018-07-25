В Польше из-за цветения воды закрыли ряд пляжей

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Попадание цианобактерий в организм человека грозит опасными последствиями: развитием сыпи, тошноты, рвоты, диареи, лихорадки, боли в мышцах и суставах.

Санитарно-эпидемиологические врачи массово запретили для купания и закрыли ряд пляжей в Польше около Гданьска из-за активного роста сине-зелёных водорослей. На станции пояснили, что цветение воды, размножение сине-зеленых водорослей, или цианобактерий, вызвано высокими температурами воды в отсутствии ветра.

На минувшей неделе такая же участи постигла пляжи на Хельской косе, где также наблюдался рост цианобактерий. Работники санэпидемстанции Польши призывают всех отдыхающих на пляжах Балтийского моря и Пуцкого залива не контактировать с водой необычного цвета или запаха.