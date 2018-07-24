В реке Новая в Петербурге гибнут утки

Сегодня, 23:02

Река Новая несет гибель всему живому, что в нее попадет, уверены горожане.

В Кировском районе Петербурга местные жители обнаружили на берегу реки Новая несколько погибших уток и птенцов. Горожане не раз жаловались в администрацию, что местные предприятия используют реку в качестве мусорного ведра для выброса своих отходов с производства. Первый случай произошел в сентябре 2017 года, тогда практически вся рыба в реке погибла.

Весной 2018 года у берегов стояло такое зловоние, что ни один горожанин так и не решился подойти и посмотреть, что же там произошло. И 12 июля в реку был сброшен мазут. Данные инциденты должны быть расследованы, а виновники наказаны - так считают жители города. Им не нравится, что в реке гибнут рыбы, утки, другие птицы, растения и вообще все, что туда может попасть. По их словам, администрация только проводит экспертизы и твердит, что река безопасна для человека. Только вот в этом случае получается, что человеку нужна вода хуже, чем обыкновенной речной живности.