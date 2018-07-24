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Апокалиптический знак увидели люди в необычной активности ползучих насекомых.

Странные устрашающие жуки атаковали жителей Знаменска. Обеспокоенные комментарии в социальных сетях появились накануне в паблике города в интернете. Люди жалуются на нашествие необычных гостей.

«То арбузники лезут, то саранча, то пауки, теперь вот эти клопы. Обращались в УК, толку никакого, заявку приняли и тишина», - утверждают люди.

Оказывается, что жуки мерзко воняют и пытаются проникнуть в квартиры. Жители предвидят, что такая необычная активность может быть знаком Апокалипсиса, поскольку эти насекомые «будто из ада». Но более рациональным оказалось объяснение сотрудника компании по избавлению от нежелательных насекомых. Специалист рассказал, что жуки выползают из своих жилищ из-за аномальной жары и сильных осадков.