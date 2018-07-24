В селе Красном под Нижним Новгородом покраснело озеро

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Жители села ломают голову, что же могло произойти с их местным озером.

Странное явление под Нижним Новгородом в селе Красном было обнаружено местными жителями. В социальных сетях был опубликован пост с фотографиями покрасневшей воды. Одни комментаторы предположили, что это просто Судный день скоро произойдет, другие, что село Красное, вот озеро соответственно и покраснело, а третьи не понимают, что же могло произойти с пресной водой.

Над данным вопросом сейчас работают и ученые. Для точного результата им необходима проба воды, так как им тоже неизвестна конкретная причина произошедшего. По их словам, это может быть результатом выбросов какого-то местного предприятия или же размножением мелких водорослей, а может быть и рачков. Для конкретного выяснения исследователи отправят образцы в лабораторию и позже будет известно, почему же в селе Красном покраснело озеро.

Ранее сообщалось, что такое же явление было обнаружено и в Рязани. Рядом с загрязненным озером находилось множество предприятий. Было выяснено, что источником загрязнения являлось одно из них.