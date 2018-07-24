Гигантский осётр из Ильменя покорил Сеть

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Крупным штрафом и тюремным сроком грозит случайная промысловая удача рыболовам из Новгородской области.

Недавно в социальных сетях рыболов из Старой Руссы Новгородской области похвастался своим удачным уловом: на руках автора поста еле умещается 43-килограмовый гигантский осетр, которого он выловил из озера Ильменя. Снимок покорил сеть и взволновал любителей удачного улова: многие рыбаки не поверили в реальность габаритов рыбы, другие утверждали, что в этих краях этот вид рыб не водится, а многие начали интересоваться, как мужчине удалось выловить такую гигантскую рыбу.

В комментариях многие пользователи осудили рыбака, который словил вымирающего осетра, а затем еще и вытащил на берег рыбу, занесенную в Красную книгу.