Побережье у Зеленоградска пугает странными коричневыми пятнами

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Специалисты национального парка «Куршская коса» назвали возможную причину необычного изменения окраса воды в Балтийском море.

Жители Зеленоградска в начале июля обратили внимание на изменение окраски воды в море. Побережье пугает образовавшимися странными коричневыми пятнами.

Эксперты считают, что изменений не стоит опасаться: вероятнее всего, они образовались в результате цветения водорослей, на что повлияла слишком высокая для данного периода температура воды. Возможно также, что воду массово загрязнила пыльца от деревьев на Куршской косе. О вероятности загрязения воды химическими веществами специалисты-экологи не говорят.