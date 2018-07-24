Экокатастрофа: В Карачевском районе массово погибла рыба

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Местные жители утверждают, что обитатели озера в деревне Емельяново стали жертвой загрязнения водоема местной компанией.

В социальных сетях житель деревни Емельяново в Карачевском районе Брянской области сообщил, что в их селе произошла настоящая экокатастрофа. Он опубликовал фотографии с местного озера, в котором массово погибла рыба. На поверхность воды всплывают даже крупные представители водных позвоночных животных.

Автор уверен, что в происшествии виноват крупный завод по производству мяса, который рядом сделал силосную яму. Отравленный сок попадает в воду озера и убивает животных. Однако точную причину гибели рыб может определить лишь Рыбнадзор или представители природоохранной прокуратуры.