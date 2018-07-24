Куриный грипп накрыл Саратовскую область

Сегодня, 15:37

От представителей Управления ветеринарии правительства города Саратова поступило сообщение о том, что в Ртищевском районе они зафиксировали очаг опасного заболевания.

Как оказалось, куриный грипп действительно накрыл Саратовскую область, поскольку такое явление именно в этом регионе за месяц зафиксировано во второй раз. До этого в селе Таловка Саратовской области среди живности местного жителя обнаружили больную птицу.

Сейчас управление сообщает, что лабораторные исследования, проведенные после выявления фактора риска в селе Каменка, свидетельствуют о том, что куры, павшие в подсобном хозяйстве Ртищевского района, действительно являются источником куриного гриппа.

На данный момент проводятся мероприятия, благодаря которым станет возможна ликвидация очага и приостановление распространения инфекции другой живности.

Специалисты уверены, что больные птицы заболели еще будучи в другом регионе, откуда их и привезли. Таким образом, по мнению специалистов, происходит распространение инфекции и заражение других птиц.