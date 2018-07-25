Хабаровский гидролог объявила самый чистый регион Амура

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Экологическая ситуация с рекой очень плохая. Уровень загрязнённости меняется от просто «загрязнённого» до «очень загрязнённого». Всему виной сточные воды.

Многие гидрологи Хабаровского края считают воду в Амуре в разных участках дороги слишком загрязнённой. Однако есть города, в которых вода намного чище, в сравнении с другими местами.

Недавно хабаровский гидролог, глава центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного УГМС Татьяна Гусева, во время прямого эфира на одном из местных телеканалов объявила самый чистый регион Амура. По словам Татьяны Гусевой, местные гидрологи вместе с качеством воды постоянно изучают степень её загрязнения.

Хабаровский гидролог считает, что в Амуре сейчас ситуация варьируется от загрязнённых до очень загрязнённых участков. Самый чистый регион реки находится именно возле самого Хабаровска, а вот ниже, у Амурска, Николаевска и Комсомольска, вода значительно грязнеет.

Татьяна Гусева заявляет, что больше всего Амур загрязняется железом, марганцем, алюминием, цинком и медью. Специалист добавляет, что вода всё же немного самоочищается, но в то же время её загрязняют сточные, коммунально-бытовые и сточные воды предприятий.