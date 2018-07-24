«Эволюция наступает»: В Приморье кабан плавал в 300 метрах от берега

Сегодня, 11:46

Мужчины, увидевшие животное, не решались ему помочь. Инцидент зафиксирован в Хасанском районе, кадры распространились по Сети.

Судя по ролику, можно предположить, что эволюция наступает. Так, в Приморье черный кабан плавал в 300 метрах от берега, чем поразил людей, решивших прогуляться на судке по морю. Молодые люди не решились помочь животному, поскольку всем известен агрессивный нрав лесного обитателя.

Возможно, несчастного кабана унесло течением, а с этой силой порой не может справиться даже самый опытный пловец. Известно, что кабаны держатся в богатых водой, болотистых местностях, как лесистых, так и заросших камышом и кустарником. В основном этот вид питается корневищем, растениями, грибами ягодами, но не прочь полакомиться лягушками, змеями и моллюсками. Эти морские деликатесы могли заманить кабана в воду, где его подхватило течение.