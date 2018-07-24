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Омичей подвергали постоянному риску, поскольку они вдыхали испарения вредных выбросов, концентрация которых была превышена в десятки раз.

Жителей Омска, в частности Левого Берега и Нефтяников, беспокоит экологическая ситуация в регионе. Они постоянно сталкиваются с непониманием со стороны владельцев крупных промышленных предприятий. Недавно ситуация вообще вышла из-под контроля: Советский округ был окутан зловониями, а жители просто задыхались в своих квартирах, когда на улице был солнцепек. Омичи начали жаловаться в Минприроды, которые, проведя исследование, заявили, что этилбензол, выделяемый при производстве, превышает все допустимые нормы в 13 раз. Оказалось, что жителей Омска травили вызывающим рак газом.

Особенно досталось городку Нефтяников, в котором зафиксировали наибольшую концентрацию очень опасного вещества. Этилбензол является ядовитым углеводородом, который не растворяется в воде. При испарении он, попадая в легкие, сначала способствует слабости и хронической мигрени, а затем переходит к атаке крови и печени. Вдыхать его постоянно очень опасно для жизни – он может спровоцировать онкологическое заболевание.

Кто является источником данного смертельного яда – неизвестно. Но местные жители полагают, что виновный окажется безнаказанным, как это было с выбросом этилмеркаптана.

Теперь Росприроднадзор будет вынужден разобраться с данной ситуацией и вместе с прокуратурой провести необходимые проверки.

Пока что омичи говорят, что результатов работы местных властей не видят. Но до последнего надеются, что смогут нормально проживать в городе, не подвергая себя и свои семьи опасности.