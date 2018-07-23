«Хладнокровное убийство»: Фотограф снял, как змея расправилась с жертвой

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В этих животных есть что-то мистическое, начиная от неподвижного взгляда и абсолютной отстраненности от эмоций, считают серпентологи.

Действительно, вьетнамский фотограф снял, как змея расправилась со своей жертвой и, это было настоящее хладнокровное убийство. Сам вьетнамский натуралист и популяризатор анималистической фотографии Дао Тан Фат называет себя бесстрастным гуманистом. Он любит запечатлевать именно те сцены их жизни фауны, где есть хищник и жертва. Сняв сценку, когда змея Boiga Cyanea вначале обездвижила ящерицу ядом, а потом принялась ее заглатывать, Тан Фат остался доволен.

Сам фотохудожник анималист недавно признался в одном из интервью, что сама идея убийства для него неприемлема. Однако он различает убийство человека, ради корысти, ревности, эмоций и лишение особи жизни, потому как природа повелела. В общем, по мнению критиков, вьетнамский фотомастер хороший профессионал, но философа из него не получится.