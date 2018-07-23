Неравнодушные жители Пензы стали причиной появления тараканов

Сегодня, 18:05

Подкармливая птиц на бетонной площадке, люди, сами того не желая, поспособствовали нашествию тараканов в прилегающие дома.

Инцидент произошел в городе Пенза на проспекте Строителей в Пензе в домах №17 и №19.

Неравнодушные люди, живущие в этих домах, регулярно подкармливают птиц различными пищевыми отходами. Происходит это все на площадке, скрывающей канализационные стоки, недалеко от помойки.

Из-за своей сердобольности люди столкнулись такой проблемой как тараканы. Насекомые, достигающие от 3 до 5 сантиметров в длину атаковали квартиры в этих домах. Они стали настоящей бедой для живущих там людей. На новых, нежелательных постояльцев не действует никакая отрава и кипяток. Также они прекрасно чувствуют себя под водой.

Жители домов не знают как запретить своим соседям горе-орнитологам перестать заниматься добрым делом.

В итоге, не найдя, куда обратиться с такой проблемой, один из анонимов высказал негодование в одной из групп в социальной сети. «Уважаемые птицелюбивые граждане! Самим не противно делить кров с гигантскими тварями?! Прекратите свинство!» - написал он в своем послании.