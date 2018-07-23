Очевидцы: «Дивизия» мошкары атаковала Ставрополь

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Краевая столица вновь страдает от мелких, не дающих нормальной жизни насекомых. Жители нескольких районов пожаловались на атаку в социальных сетях.

Кадры, которые попали во всемирную паутину, действительно подтверждают слова горожан. Очевидцы говорят, что «дивизия» мошкары атаковала Ставрополь, разместившись на всем, что им пришлось по вкусу: на стенах, витринах, и даже рекламных щитах. Ставропольчане не могут понять, с чем связано такое нашествие и весь ли город пострадал от этих злостных мошек.

Знающие горожане объяснили, что войско из мошек появилось не просто так, а из-за того, что резко сменилась погода. В крае недавно был ливень, который и поспособствовал «египетской казни» - именно так в шутку называют ставропольчане атаку насекомых.

Ставрополь – не единственный город, систематически страдающий от появления насекомых.

Ранее РИА VistaNews сообщало о том, что во время ЧМ-2018 в Волгограде город накрыла напасть в виде мошкары.