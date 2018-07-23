Гигантский гриб-мутант весом в 18 кг нашли под Киевом

Сегодня, 16:38

В селе Дрозды, которое находится недалеко от Белой Церкви, местными селянками была обнаружена удивительная находка

Оказалось, что под Киевом женщины нашли гигантский гриб-мутант весом в 18 кг. Галина Поздняк, которой посчастливилось не только увидеть, но и подержать на руках огромнейший гриб-дождевик, говорит, что находку они с приятельницей обнаружили 21 июля в выходной день.

Женщины, пребывая в шоке от того, что им удалось найти, говорят, что этот гриб – пожалуй, самый большой представитель из всех эукариотов, которые есть на территории Украины. Возможно, жительницы Киевской области захотят зарегистрировать гриб, и тогда он точно прославит село Дрозды.

Такие размеры не просто удивляют, но и поражают. Возможно, такие размеры обусловлены тем, что недалеко от Киевской области находится Чернобыльская зона, которая и провоцирует рост эукариотических организмов. Тем более, что грибы, как известно, лучше всего впитывают радиоактивные элементы.