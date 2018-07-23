Близ Сарова найдены мертвые лисы с вирусом бешенства

Сегодня, 15:20

Животных обнаружили на территории поселка «Яблоневый сад».

По информации, предоставленной городской администрацией города Саров, у животных нашли вирус бешенства.

Известно, что эта болезнь излечима лишь до того момента, пока не появились симптомы. Если опоздать с лечением, то летальный исход у людей и животных наступает в 100% случаев.

Карантин в этом районе закончится 29 августа. В зону опасности также внесли городской округ города Саров.

На время действия карантина, запрещено проведения различных выставок кошек и собак. Воспрещается торговля животными и их вывоз за территорию неблагополучной зоны.

Ранее поступала информация о том, что мертвых лисиц находили в районе Маслихинского моста.