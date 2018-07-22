Роспотребнадзор запретил купаться на пляже у «Кривого моста» Тамбова

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По результатам анализа, 14 мест для отдыха в Тамбовской области признали опасными. Контактирующие с водой запрещенных зон люди рискуют заразиться паразитарными или инфекционными заболеваниями.

Роспотребнадзор исследовал пробы вод в местах для купания по всей Тамбовской области. В результате исследования было установлено, что показатели 14 проб не соответствовали нормативным показателям. В их числе оказалось и самое популярное место для отдыха Тамбова - пляж у «Кривого моста». Роспотребнадзор запретил купаться на этом пляже из-за повышенного паразитологического показателя.

В распоряжении граждан остаются еще 48 пляжей, признанных безопасными по результатам анализа.