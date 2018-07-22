«Красиво, но жутко»: Витебск накрыла туча мотыльков

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В этом есть, что-то мистическое напоминающее кадры фильма ужасов. Пользователи социальных сетей делятся впечатлениями о нашествии летающих насекомых.

В ночь на субботу Витебск накрыла туча мотыльков. Горожане говорят, что было красиво, но жутко. Шорох крыльев разносился по ночным кварталам. В окна домов раздавался стук. Дети пугались, взрослые тоже не могли уснуть. Утром городские улицы, как снегом были завалены тельцами мотыльков-поденок, которым природа определила один день жизни. Эти насекомые появляются из личинок в водах Двины и устремляются к манящему свету городских фонарей.

Энтомологи говорят, что такое происходит каждый год в конце лето. Однако из-за аномальной жары, мотыльки вылупились быстрее обычного. Этим же объясняется и большое их количество. Пользователи социальных сетей пишут, что вспомнили о библейском апокалипсическом пророчестве, в котором, правда, говорится о саранче. Тем не менее, до следующего лета жители Витебска могут спать спокойно.