Ученые: Деятельность человека негативно повлияла на времена года

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Спутниковые наблюдения за сезонными колебаниями температуры тропосферы в течение года за последние 38 лет выявили увеличили амплитуды изменений температуры воздуха в средних широтах и противоположные эффекты в Антарктиде.

Ученые в США пришли к выводу, что деятельность человека негативно повлияла на сезонные изменения температуры воздуха в нижнем слое атмосферы: в некоторых регионах наблюдается значительный рост летом. Если раньше ученые могли винить людей в аномальных изменениях лишь на поверхности Земли, то теперь доказано, что парниковый эффект негативно отражается на смене сезонов, а времена года теряют свои характерные черты.

Авторы исследования смоделировали изменение максимальных и минимальных температур с 1979 по 2016 год под влиянием лишь природных факторов и с учетом деятельности человека. Значительный контраст между зимой и летом теоретически наблюдался в средних северных широтах, постепенно снижаясь к тропикам, с минимальными колебаниями в Антарктиде. Это можно объяснить особенностями территории: в Северном полушарии преобладает суша, а в Южном полушарии очень много океанических вод, которые поглощают гораздо меньше тепла. Данные спутника подтвердили данную тенденцию, однако различия в Северном полушарии в действительности оказались гораздо больше. Ученые уверены: на рост разрыва повлиял парниковый эффект, вызванный деятельностью людей.

Данные выводы помогут в дальнейшем эффективно анализировать климатические данные, а также разрабатывать правильные методы для борьбы с последствиями изменений.