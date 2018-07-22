В Австралии будут стрелять солью в небо для спасения Большого Барьерного рифа

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Австралийские власти сообщили о том, что самый крупный в мире коралловый риф, находящийся в Тихом океане, на данный момент в опасности.

Глобальное потепление пагубно влияет на все живое, включая известковые органогенные геологические структуры. Поэтому в Австралии будут приняты комплексы мер по защите Большого Барьерного рифа. Как стало известно, для спасения самой главной достопримечательности страны, ученые будут стрелять солью в небо, которая, попав на облака, отразит солнечный свет и равномерно рассеет его по всей водной поверхности. Второй метод по сохранению гордости Австралии заключается в использовании биоразлагаемого солнечного экрана, который будет накрывать Большой Барьерный риф как щит.

Напомним, самый большой коралловый риф богат 2900 отдельными коралловыми рифами и 90 островами в Коралловом море. Этот объект является Всемирным наследием и своеобразным «природным чудом света».

Помимо глобального потепления, у Большого Барьерного рифа есть и другие угрозы. Морские звезды «терновый венец» питаются кораллами, тем самым уничтожая их. Вспышки роста этих морских жителей уже были неоднократно зафиксированы.

Для коралловых полипов опасен каждый градус – в 1997-1998 году было зафиксировано потепление воды на 1,5 °C, что привело к обесцвечиванию кораллов.