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Она там в 5 раз чаще, чем в среднем по РФ. Болезнь вызывает тяжелый почечный синдром.

Башкирия находится в лидерах по мышиной лихорадке среди регионов РФ. В 2017 году на 100 тысяч граждан там было зафксировано 32,07 подобных случаев.

Однако, этот показатель, благодаря действиям регионального Минздрава, начал снижаться. Он стал ниже на 17,94%, чем в предшествовавшем году.

В то же время, показатель по мышиной лихорадке остаётся очень высоким. В среднем по России он составлял в РФ лишь 5,66 случаев на 100 тысяч населения.

По данным статистов, Башкирия занимает в РФ четвёртую строчку по количеству заболевших мышиной лихорадкой.

Впереди, с огромным отрывом Удмуртия. Там этот показатель 148,52. Затем Мордовия и Марий Эл. Их «достижения» сопоставимы с башкирскими. Это 34,03 и 33,42 соответственно.

Эту инфекцию переносят грызуны. Лечиться можно лишь в стационарных условиях. Почему у Удмуртии столь большой отрыв, специалисты пока не сообщают.

Данные взяты из доклада, сделанного Роспотребнадзором.