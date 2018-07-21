В Астрахани снова обнаружили в Волге радужное пятно

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Одна из крупнейших рек мира уже не первый раз страдает в российском городе, который расположен в северной части ее дельты.

20 июня снова обнаружили следы масляного вещества в Волге. Заметили на причале «Универсал-порт», что в Трусовском районе. Однако в Астрахани «не привыкать» к утечкам – тут же выехали спасатели из Морспаслужбы. Они установили боновые ограждения, чтобы ликвидировать дальнейшее загрязнение воды.

Еще в начале апреля этого года радужное пятно из машинного масла также было замечено на причале. Когда перекачивали нефтепродукты из одной емкости в другую вылилось 50-80 литров. И вновь речная вода была спасена боновыми ограждениями аварийно-спасательных сил.