«Курортный тупик»: В Ялте определяют состав вылитой в море пенистой жидкости

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После извлечения и уничтожения мины, обнаруженной неподалеку от популярного приморского пляжа, отдыхающие вновь вынуждены загорать на раскаленной гальке без охлаждающих водных процедур.

На этот раз в Ялте специалисты определяют состав вылитой в море пенистой жидкости неизвестного происхождения, которая заполнила пляжную акваторию. Курортный сезон этого года поставил отдыхающих в тупик. Добираться до других пляжей довольно хлопотно, а уехать с Крымского полуострова в разгар лета без предварительного бронирования билетов, вообще не представляется возможным.

По свидетельству пользователей социальных сетей, пенистая жидкость сливается в море возле Приморского пляжа регулярно. Однако экологические службы пока продолжают отмалчиваться и не сообщают на официальном уровне о составе странной субстанции и ее возможной опасности для здоровья. Местные депутаты считают, что не исключена диверсия, но стоит либо успокоить отдыхающих, либо сказать им правду.