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Мистическая занавесь закрыла людям солнце и лишила воздуха, отмечают жители нескольких городов.

Россию сегодня накрыла тайная дымка, об этом сообщают очевидцы из нескольких городов. «Туман» неизвестного происхождения обезоружил жителей нескольких городов. В Барнауле в социальных сетях обсудили влияние дыма на здоровье людей. В Екатеринбурге снимки с места событий публикуют в Сети, описывая неприятное явление словами: «не могу дышать», «что это такое, не понимаю», «похоже у нас проблемы, Хьюстон».

Жители Екатеринбурга откликнулись на новость и подтвердили ужасающую тенденции, свежими снимками своего города с аналогичной ситуацией. Приверженцы нетрадиционных учений предполагают, что этот феномен - кутерьма из Ада. Согласно древнему пророчеству, с появления дымки и начнется судный день для человечества.

Согласно предположениям, это могут гореть химикаты, поскольку запах не природный, а неестественно едкий. Появилась информация о том, что виной всему привычный для промышленных городов смог. Объяснить пока ситуацию не взялись эксперты и ответственное ведомство.