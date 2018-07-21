В Лермонтове выброшенные на пляж ветки «прижились»

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Никто не намерен их убирать. Огромные завалы выброшенных из моря веток находятся по всему побережью.

В Лермонтове на пляж выбросило огромные ветки и даже стволы деревьев. Они «прижились» там, сформировав целые баррикады, преграждающие доступ к морю.

Это не стало препятствием для горожан, которые не отказались от отдыха рядом с водой. К препятствиям они, похоже, привыкли и смело преодолевают их, рискуя повредить ноги. Убирать ветки никто не собирается.

Ставропольские пользователи Сети уже активно откликнулись на ситуацию в Лермонтове.

Они раскритиковали отдыхающих на пляже за безразличие. Вполне можно навалиться всей гурьбой и оттащить ветки подальше от побережья.

Однако, видимо, никому это там не надо. Сами бездействуют, а бездействию других возмущаются.