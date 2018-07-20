«Боль Земли»: Природа умоляет людей остановиться

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Учёные хотят сделать колонию на Марсе, но никто не разрабатывает системы очищения собственной планеты, считают экологи.

Эксперты из ВМО (Всемирная метеорологическая организация), заявляют о растущей в 2018 году тенденции к аномальной погоде. Экстремальная жара, обильные осадки, активизация вулканов, землетрясений, ураганов и других природных явлений по всему миру подтверждает, что природа устала и уже буквально умоляет людей остановиться от своей разрушительной деятельности.

Исходя из хронологии, буквально неделю назад на Белоруссию обрушились сильные ливни, затопившие целый ряд городов, которые наполнились реками. Дождь также прошёлся и по ряду российских городов. В Японии на вулкане Нишиносима началась новая активность. В Таджикистане прошло землетрясение. В Аденском заливе после подземных толчков появилась угроза цунами.

Этот список природных катаклизмов далеко не полный. Все указанные события случились на планете буквально за 3-4 дня, по сегодняшний день количество экологических явлений увеличилось в несколько раз.

Некоторые люди считают, что через катаклизмы выражается боль Земли, которую планете причиняет человек. Во всей этой гонке в вооружении и богатстве все страны забывают о самом главном – заботе о своём доме, которым для людей стала Земля.

Многие экологи современности бьют тревогу в связи с тем, что учёные ищут пути освоения космоса, желая отправить людей на Марс и найти жизнь в глубинах Вселенной. В это же время почти никто из ведущих исследователей не занимается разработками в области экологии. По словам экологов, нет смысла в том, чтобы создать колонию на безжизненном Марсе и в это же время уничтожить пригодную для жизни людей Землю.

Специалисты считают, что люди начнут заботиться о своей планете только после по-настоящему масштабного катаклизма, но будет уже поздно.