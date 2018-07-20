«Заминировать не получится»: Аномальные зоны Азовского моря не дадут его уничтожить

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Десятки людей утащило в воду сильнейшее аномальное течение, природу которого до сих пор никто не знает.

Азовское море имеет в себе множество тайн, загадок и опасностей, поэтому заминировать его не получится. Эксперты рассказали, что 7 июля на острове Ейская коса 74 ребёнка из лагеря приехали на экскурсию. Им разрешили купаться у берега. Однако, из-за сильного течения 6 детей бесследно пропали. Их бросился искать воспитатель, который тоже утонул.

Летом в позапрошлом году в селе Юрьевка, под Мариуполем, на метровой глубине в едва не утонул 12-летний мальчик. К нему на помощь пришли двое крепких 30-летних мужчин. Они вытолкнули ребёнка из воды, но утонули в Азовском море. Мужчины были трезвыми.

По словам ребёнка, в день трагедии он играл с друзьями в мяч. В один момент песок стал уходить у него из-под ног.

Одной из причин мистической смерти может быть течение. Дело в том, что Юрьевка находится между Бердянской и Белосарайской косами. Когда течения встречаются в ялтинском заливе, происходит водоворот. В Юрьевке тонули подготовленные спортсмены.

В 1989 году два судна из Клуба юных моряков пропали без вести. На них были не только дети, но и взрослые. Спустя больше чем 10 дней корабли нашли у косы Долгой, людей на них не было. Через некоторое время лётчики из Ростова нашли неподалёку от косы прибитые к берегу трупы. Однако специалисты также нашли и двое выживших молодых членов экипажа.

По словам молодой девушки и парня, всё произошло ночью. Яхта была не мели. Некоторые дети пошли купаться, но их занесло в течение, остальные же бросились их спасать, но море уносило одного юного матроса за другим.

Некоторые местные жители рассказывают о «могучих реках». По словам выживших, они заходили в спокойную воду, но их сносило с ног сильнейшее течение.

Говоря о смертельном Азовском море, эксперты заявляют, что исследования моря и геологического разлома не проводились. Сейчас же вместе со всеми течениями в Украине вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море. Конечно же его предложение оправдывается мерами национальной безопасности.

Однако если возле кос на Азовском море есть такое сильнейшее течение, то все мины будет сносить и выносить на берега, где могут быть отдыхающие люди. Мины также могут с течением попасть в корабли и лодки, что также приведёт к жертвам. Однако эксперты говорят, что аномальные зоны Азовского моря не дадут его уничтожить. Бактерии, которые кишат в воде, теоретически, могут обезвредить различные вещества, которые используются при создании взрывчатки.