Рекомендация учёных: Немедленно начать отлов бычка в Азовском море

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Массовый вылов разрешён официально. Причина – недостаток кислорода в воде.

Федеральное агентство по рыболовству пошло навстречу рекомендациям учёных. Ведомство разрешило немедленно начать отлов бычка в Азовском море.

Это сделано для того, чтобы не допустить непроизводительной гибели большой массы этой рыбы в Азовском море и Таганрогском заливе.

Для вылова бычка могут использоваться механизированные драги и другие орудия добычи, указанные в Правилах рыболовства.

По утверждению учёных, в Азовском море на его придонном горизонте показатели по содержанию кислорода, растворённого в воде, находятся на предельно низком уровне. Это приведёт к массовому замору бычка.

Для того, чтобы определить, когда окончится замор, ученые будут каждые 5 дней делать замеры уровня кислорода на дне этих водоёмов и проверять гидрологические условия среды.