На Ямале сняли на видео спасение утят из песочной ловушки

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Несколько рабочих обнаружили маленьких птенцов на одной из песчаных дорог.

На Ямале несколько диких утят попали в песочную западню и не могли выбраться. Птенцы, по всей видимости, попали в ловушку, когда шли по дороге. Рабочие спасли маленьких птиц из песочной ловушки и сняли это происшествие на видео.



«В этом районе заповедная зона. Их никто не трогает и не отстреливает. Просто, видимо, переходили дорогу и попали в колею, где ездит наша специальная техника. С ними была мама, но она испугалась и улетела. Переловил и пустил в озеро. Надеюсь, мама их услышала и нашла», - прокомментировал инцидент один из рабочих, спасших утят.

Ранее сообщалось, что четверо утят в Пензенской области провалились в один из городских коллекторов. Один из неравнодушных прохожих вызвал спасателей, и те аккуратно срезали крепление коллектора. Мама-утка отчаянно защищала утят и поначалу не подпускала спасателей к своим птенцам. Однако, как только малыши были спасены, они вместе смогли благополучно уплыть.