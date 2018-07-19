«Голубые патрули» спасают мальков Астраханской области

Сегодня, 05:30

Многочисленная армия активистов вышла на помощь сотрудникам рыбоперерабатывающих предприятий. Совместными усилиями они пройдут пройти более 400 га «отшнурованных» водоемов.

Более 200 активистов-школьников единой армией, которую в народе прозвали «голубые патрули», совместно с производственной бригадой - представителями рыбоперерабатывающих заводов спасают мальков в водоемах Астраханской области. Первым делом они приступили к спасению водных обитателей в Икрянинском районе. Их задача включает 400 гектаров отшнурованных водоёмов в регионе.