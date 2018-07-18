Ученые объяснили причину свечения озер в Карелии

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Российские химики оценивали состояние водоемов с пресной водой в России и они заинтересовались необычным явлением на карельских озерах.

После того, как ученые провели ряд исследований, они наконец-то объяснили причину свечения озер в Карелии. По их мнению, причиной данного феномена являются хромофорные органические элементы, которые содержат углерод. Они содержатся в водоемах и придают воде особенный оттенок. Именно этот оттенок для обычного наблюдателя кажется «свечением».

При дальнейших исследованиях ученым удалось выяснить, что вода с коричневым оттенком содержит хромофорную органику с углеродом. Это произошло из-за того, что промышленные предприятия сбрасывают туда промышленные отходы. Свечение воды можно заметить при воздействии на компоненты ультрафиолетовыми лучами.

Ученые в докладе указали, что в Водопроводном озере обнаружили большое количество вредных элементов. В Онежском - только два органических соединения.