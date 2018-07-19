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По словам исследователей, северно-западная акватория Индийского океана отчасти лишена кислорода и ее протяжность достаточно велика – от Оманского залива до индийского побережья с Йеменом.

Ученые обеспокоены расширением почти бескислородной «мертвой зоны» в Индийском океане, поскольку там, из-за отсутствия кислорода, нет и жизни. «Мертвая зона», по мнению ученого из ОАЭ Зухейра Лашкара, занимает почти все пространство Аравийского моря. По мнению исследователя, это самая большая «неживая» территория Мирового океана, хотя подобные участки есть и в других местах. Лашкар говорит, что глубина этого участка составляет 1,5 км, если начинать отсчет от 100 м поверхности океана.

Ученые из Арабских Эмиратов считают, что всему виной глобальное потепление, которое ухудшает и без того плачевную ситуацию Мирового океана. Такие зоны, по мнению исследователей, должны быть, правда, не в таком масштабе. Такие выводы группа ученых сделала после того, как провели подводное исследование с помощью роботов, которые регистрировали изменения с помощью своих датчиков.

В эксперименте участвовали также сотрудники из Восточной Англии и оманского Университета. Они сделали вывод, что сравнительно с предыдущим исследованием в 1996 году, произошло значительное снижение кислорода.

Ранее, по словам ученых, им приходилось наблюдать такое явление в виде небольшой «мертвой зоны», а теперь вся его акватория занята «неживой» средой.

Лашкар говорит, что при увеличении в «мертвой зоне» температуры, снижается уровень кислорода, из-за которого в свою очередь вода нагревается еще больше. Это явление приводит к тому, что в воде не будут жить рыбы.

Также ученый отметил, что коралловые рифы тоже могут быть уничтожены этим явлением, поэтому для туристов такие места перестанут быть привлекательными.