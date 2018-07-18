В Гилевской роще опасное ядовитое растение травит тюменцев

Сегодня, 11:50

Жители города Тюмень должны быть предельно осторожны, поскольку опасность их может поджидать не только в роще, но и в близлежащих лесах.

В Гилевской роще нашли опасное ядовитое растение, которое травит тюменцев – им оказался Борщевик Сосновского. Это растение обладает ужасным эффектом, поскольку при его попадании на участки тела растение может оставить след от химического ожога на всю жизнь.

Побороть данного вредителя практически невозможно. Семена каждого растения в количестве до 100 тысяч могут десяток лет пролежать в земле, а потом уж только начнут прорастать.

«Зеленый вредитель» попал в Гилевскую рощу вместе с землей, которая завозилась на ее территорию. Пока что победить растение не удалось, поэтому везде расставлены таблички, предупреждающие об опасности.

Уже от Борщевика Сосновского за это лето пострадали 5 человек. Специалисты говорят, что растение особо опасное для аллергетиков.

Сначала, как говорят медики, появляется красное пятно, затем его сменяют волдыри. Необходимо смыть ядовитое вещество с кожи как можно скорее, а затем заклеить этот участок во избежание попадания солнечных лучей, которые могут попросту сжечь кожу.