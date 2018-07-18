«Французы бы порадовались»: В Воронеже зафиксировали нашествие лягушек

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Воронежцы стали свидетелями шокирующего природного явления после дождя.

Как рассказывают горожане, в Воронеже на видео зафиксировали нашествие лягушек, которые атаковали микрорайон Шилова. Запись попала в социальную сеть, и теперь над этим видеоматериалом не шутит разве что ленивый. Один комментатор рассмешил всех пользователей в сети своими соображениями. По его мнению, «победители-французы бы порадовались».

Некоторые пользователи шутя хотят найти среди бесхвостых земноводных, вспоминая сказку «Царевна-лягушка», свою любовь. Правда, есть и более прагматичные юзеры – они считают, что появление сотен лягушек связано непосредственно с нашествием комаров в области. А знающие горожане рассказали, что лягушки попросту переселяются из одного водоема во второй.