Опасные медицинские отходы «выплыли» около кладбища в Убинке

Сегодня, 11:19

Халатность трех врачей должна быть наказана, уверенны в ОО «Граданский патруль».

Местные жители в Убинке обеспокоены наличием свалки около кладбища. Опасные медицинские отходы «выплыли» в неожиданном месте. Очевидцы рассказали, что шприцы, пробирки с кровью, ведерко с ненужным биоматериалом класса «Б», остатки капельниц, жгуты и пузырьки были выброшены на произвол судьбы в видном месте скопления людей. Общественная организация «Гражданский патруль» требует наказать виновных людей и провести служебную проверку по факту несоблюдения правил утилизации ненужных препаратов и медприспособлений.

Министерство природных ресурсов и экологии НСО и Минздрав области должны провести мониторинг ситуации и оценить масштабы загрязнения почвы и воздуха на указанном участке.