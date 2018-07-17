В Новосибирской области выловили гигантского карпа

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Сибиряк, именуемый в соцсетях Сергей Фома Ош, поймал удачу за хвост.

Рыба огромных размеров угодила на крючок счастливчику. Случилось это 12 июля на одном из озер у села Верх-Балта Мошковского района. "Карп это сила! Достойный соперник 5 килограммов. Ночная поклёвка это вообще жесть, вываживать тяжело", - поделился своими впечатлениями Сергей в социальных сетях.

Любители рыбной ловли солидарны с Сергеем и восторгаются его уловом. "Достойный трофей",- комментируют поимку гигантского карпа сибиряки.

В Новосибирской области много прекрасных рек и озер, в которых обитают карась, карп, окунь. В соцсетях рыбаки часто делятся, кого они выловили во время клева.